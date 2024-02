Aluna do Cartaxo ganha bolsa Marie Sklodowska-Curie

Beatriz Amorim, de 22 anos, estudou na Escola Secundária do Cartaxo e ganhou uma bolsa Marie Sklodowska-Curie enquanto aluna do último ano de mestrado em Engenharia Física.

Beatriz Amorim, de Pontével, no concelho do Cartaxo, foi premiada com uma bolsa Marie Sklodowska-Curie, uma iniciativa da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). A estudante do último ano de mestrado em Engenharia Física, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, está a participar durante seis meses num projecto inovador na Alemanha, no âmbito do Programa GET INvolved do FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research.

O objectivo é identificar e estudar isótopos que provêm de núcleos pesados, como o urânio-235, um trabalho que pode vir a ser importante uma vez que há uma ilha de isótopos da tabela periódica ainda por descobrir. Dividida entre Física e Química, a antiga estudante da Escola Secundária do Cartaxo, de 22 anos, e filha do vereador da Câmara do Cartaxo, Fernando Amorim, optou por Engenharia Física devido à sua natureza mais prática e possibilidade de se dedicar à construção de detectores. Um dos seus sonhos é um dia vir a fazer investigação na Áustria. Beatriz Amorim é membro do Grupo de Reações Nucleares, Instrumentação e Astrofísica (NUC-RIA) no LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas.

As bolsas Marie Sklodowska-Curie visam inspirar e encorajar mulheres jovens a seguir uma carreira na área nuclear oferecendo a estudantes talentosas bolsas de estudos para programas de mestrado, bem como a oportunidade de realizar um estágio financiado pela AIEA. “É muito gratificante haver bolsas para mulheres desta área porque ainda é maioritariamente de homens. Sinto que isso está a mudar e é muito bom que haja esse reconhecimento”, afirma.