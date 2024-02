Dádiva de sangue em Ferreira do Zêzere

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai promover no próximo domingo, 11 de Fevereiro, uma colheita de sangue e registo de dadores de medula óssea, entre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa decorre na sede da autarquia e os dadores devem ser saudáveis, ter entre 18 e 65 anos e pesar mais de 50 quilos.