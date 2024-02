Decorre prazo para reclamar 141 restos mortais do cemitério de Alverca

Os familiares de 141 pessoas sepultadas em 2013 e 2014 no talhão cinco do novo cemitério de Alverca têm 30 dias para reclamar as ossadas dos seus entes queridos sob pena de as mesmas serem consideradas como estando abandonadas. A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho publicou um edital avisando para essa situação.

O primeiro nome da lista foi sepultado a 14 de Outubro de 2013. O mais recente a 20 de Agosto de 2014. A lista completa de nomes pode ser consultada no site da junta de freguesia. Em causa estão os talhões temporários do cemitério, onde a junta tem por hábito exumar um talhão por ano cerca de uma década após cada corpo ser sepultado. A O MIRANTE, a junta de freguesia explica que entre 60 a 70% dos corpos acabam por ser reclamados pelos familiares. Os restantes são dados como abandonados e são encaminhados para uma vala comum.