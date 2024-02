Detido assaltante de estabelecimentos no centro histórico de Abrantes

A PSP de Abrantes deteve em flagrante um homem de 42 anos de idade que estava a assaltar um estabelecimento comercial na cidade. Segundo o comando distrital de Santarém, a polícia recebeu um alerta de que estaria a decorrer um furto no interior de um estabelecimento comercial no centro histórico de Abrantes. Foram de imediato deslocados meios para o local. Segundo a PSP, os polícias ouviram o som de um vidro a partir-se nas imediações dirigindo-se de imediato para essa localização. “Chegados ao local visualizaram o suspeito na posse de diversos artigos furtados. Ao aperceber-se da presença policial o suspeito encetou fuga apeada tendo os polícias conseguido interceptar o mesmo algumas ruas à frente”, refere o comando. Na sequência deste caso, os polícias apuraram que o detido é suspeito de causar danos e de furtar artigos do interior de três estabelecimentos comerciais, todos eles na zona histórica da cidade. Após a detenção foram apreendidos ao detido diversos artigos furtados, avaliados em cerca de 1.300 euros, como um computador portátil, um relógio de parede, um carregador de telemóvel e diversas peças de vestuário.

O detido vai aguardar o desenrolar do processo e o julgamento com a obrigação de apresentações periódicas na PSP.