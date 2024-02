Detido em Tomar por conduzir motorizada com matrícula falsa

Um jovem de 21 anos foi detido no dia 27 de Janeiro pela GNR de Tomar pelo crime de falsificação de documento, por circular numa motorizada com matrícula falsa. O ilícito foi detectado durante uma acção de fiscalização rodoviária e a mota foi apreendida.

O condutor foi detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A GNR sublinha que a chapa de matrícula colocada num veículo a motor é, para efeitos penais, um documento com igual força à de um documento autêntico, pelo que a sua alteração consubstancia a prática do crime de falsificação ou contrafação de documento, previsto no Código Penal.