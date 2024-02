Faleceu o antigo padre de Almeirim António Garcia

O padre António Marques Garcia, que passou os seus últimos dias numa ERPI em Almeirim, faleceu na terça-feira, 30 de Janeiro, aos 91 anos. Corpo seguiu para a Igreja de Freixo, na Guarda, terra-natal do sacerdote.

O padre António Marques Garcia faleceu na terça-feira, 30 de Janeiro, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro de Bem-estar Social de Almeirim, informou a Diocese de Santarém. António Garcia tinha 91 anos e residia na ERPI desde Fevereiro de 2020, quando ficou mais fragilizado fisicamente. O corpo esteve na Paróquia de São João Baptista, em Almeirim, e após celebrada uma missa na manhã do dia seguinte seguiu para a Igreja de Freixo, na Guarda, terra-natal do sacerdote.

Nascido a 15 de Setembro de 1932, foi ordenado em Agosto de 1960 para o serviço da Diocese de Lisboa. A juntar ao curso de Teologia que realizou nos seminários do Patriarcado, o sacerdote fez um curso de Catequética no Instituto Pastoral de Madrid, tendo iniciado o serviço de ministério sacerdotal em Outubro de 1960 como prefeito e professor de Educação Moral e Religiosa Católica no Seminário de Santarém. Em 1975 mudou para a Diocese de Santarém, aquando da sua criação, e em 1978 acumulou a função de professor com a de pároco de Abrã.

Mantendo-se como pároco de Almeirim, em 1990 passou a ser vigário forâneo de Almeirim por vários mandatos e foi ainda membro do conselho presbiteral no mandato de 2000-2003, tendo constituído uma comissão para actualizar os serviços administrativos da diocese, incluindo a informatização. Em 2012 passou a ter colaboração do padre José Abílio e Silva Costa como pároco moderador. Quatro anos depois foi jubilado e passou a residir na Casa Sacerdotal em Santarém, colaborando nas paróquias da cidade.