Forcados de VFX com apoio municipal para ir aos Estados Unidos

O Grupo de Forcados de Vila Franca de Xira vai receber um apoio de dois mil euros do município e a proposta foi aprovada em reunião de câmara. A verba destina-se a apoiar as despesas que o grupo vai ter com uma digressão que vai fazer aos Estados Unidos da América. A iniciativa visa fortalecer os laços culturais entre Portugal e os Estados Unidos da América, proporcionando uma oportunidade para os forcados de Vila Franca de Xira partilharem a tradição da tauromaquia com o público norte-americano.