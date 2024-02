IP corta árvores no Forte da Casa por questões de segurança

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) cortou as árvores de grande porte que estavam entre os armazéns do Forte da Casa e a linha ferroviária. Um morador da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que não se quis identificar, diz não perceber quais os motivos do corte destas árvores e questionou o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira mas sem resposta. “As árvores davam beleza natural e estavam ali há uma data de anos. Agora abrimos a janela e vemos os armazéns e os funcionários a carregar os camiões. Moro aqui há 40 anos e as árvores abafavam o som. De madrugada ouve-se o barulho dos camiões a trabalhar, coisa que não acontecia”, afirmou o morador.

De acordo com a Câmara de Vila Franca de Xira “o corte de vários elementos arbóreos junto à linha ferroviária do norte, entre a Póvoa de Santa Iria e Alverca do Ribatejo, foi efectuado pela IP, S.A, que gere o arvoredo dentro da sua faixa de segurança às catenárias”. Até ao fecho da edição a IP não respondeu a O MIRANTE.