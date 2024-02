Jovem esfaqueado até à morte no centro de Alverca

Rapaz de 16 anos foi agredido com uma arma branca em pleno dia numa rua do centro de Alverca.

Um rapaz de 16 anos foi esfaqueado e perdeu a vida num passeio em frente ao Jardim José Álvaro Vidal, em Alverca do Ribatejo, junto à Estrada Nacional 10, na tarde de terça-feira, 6 de Fevereiro, confirmou a O MIRANTE fonte da PSP de Alverca. A vítima não residiria no concelho de Vila Franca de Xira e o cadáver ficou coberto durante algum tempo até ser transportado para a realização de autópsia. A vítima envolveu-se numa discussão com um grupo de jovens por motivos ainda não apurados e acabou esfaqueado até à morte. O caso foi entregue para investigação à Polícia Judiciária.