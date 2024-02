Jovens detidos por tráfico de haxixe em Alpiarça

A GNR de Alpiarça deteve em flagrante dois homens de 23 e 28 anos, por tráfico de estupefacientes, na praia fluvial do Patacão, junto ao rio Tejo. Foram também apreendidas 26 doses de haxixe e uma caixa de acondicionamento de produto estupefaciente. A detenção aconteceu no dia 28 de Janeiro, informou a GNR. Durante uma acção de patrulhamento os militares da Guarda abordaram um grupo de indivíduos que se encontrava a realizar uma festa improvisada, na praia fluvial do Patacão. Os dois suspeitos terão demonstrado algum nervosismo e tentaram abandonar o local, pelo que lhes foi feita uma revista pessoal e constatar que estavam na posse de estupefacientes. Os jovens foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Ministério Público.