Mação assina protocolo com Museu Experimenta Paisagem

O município de Mação assinou, no dia 26 de Janeiro, um protocolo com o Museu Experimenta Paisagem (MEP), no âmbito do projecto europeu Landscape Together. A autarquia junta-se assim aos 17 parceiros internacionais do Landscape Together, entre os quais os municípios de Idanha-a-Nova, Oleiros, Pedrógão Grande, Proença-a-Nova e Sertã. O Museu Experimenta Paisagem é promovido pelo Ateliê MAG e é um museu aberto e sem paredes, de acesso livre e democrático, enraizado na participação das comunidades locais.

O projecto Landscape Together tem o valor de um milhão de euros e é promovido pelo escritório de arquitectura e urbanismo Marques de Aguiar (MAG) cujo objectivo é consolidar a cultura no interior de Portugal.