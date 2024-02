Morre afogado após despiste de carro numa vala em Azambuja

Condutor morreu afogado após a viatura em que seguia com mais quatro pessoas, todas de origem estrangeira, se ter despistado e caído para dentro de uma vala de rega.

Um homem morreu, ao que tudo indica por afogamento, e outro ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste ocorrido na tarde de sábado, 3 de Fevereiro, na Estrada do Palácio, em Azambuja, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, Ricardo Correia. Na viatura, que ficou submersa após ter caído para dentro de uma vala de rega, seguiam cinco ocupantes, todos de origem estrangeira, sendo que a vítima mortal era o condutor. O ferido grave, de 30 anos, foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O alerta foi dado às 16h46 e para o local foram mobilizados os Bombeiros de Azambuja, delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Vila Franca de Xira, Guarda Nacional Republicana e o Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação.