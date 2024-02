Nova turma de português para estrangeiros em Glória do Ribatejo

As aulas de português para estrangeiros dinamizadas pelo município de Salvaterra de Magos estão a ter cada vez mais adesão. A 11 de Janeiro iniciou-se uma turma de 13 alunos, em regime pós-laboral, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, e em Salvaterra de Magos existem duas turmas de 8 e de 13 alunos, segundo informou a vice-presidente do município, Helena Neves, em reunião camarária que decorreu, como habitual, no auditório da Escola “O Século”.

As inscrições para as aulas estão abertas e podem ser realizadas na divisão municipal de acção social e cultural (edifício da biblioteca municipal), nas delegações da câmara municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, e no edifício da Junta de Freguesia do Granho. As aulas destinam-se a cidadãos estrangeiros a residir no concelho com o objectivo de facilitar a sua plena integração na comunidade local e no país.