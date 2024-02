Polícias agredidos em Santarém por portador de anomalia psíquica

Três polícias foram agredidos por um homem de 58 anos, portador de anomalia psíquica, na sequência de uma acção de retirada de bens de um apartamento, em Santarém, a pedido de outros coabitantes. O caso, segundo informa o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, aconteceu na segunda-feira, 5 de Fevereiro, pelas 12h40, na Rua Bombeiros da Praça Velha. A PSP acrescentou que foi necessário solicitar reforços para garantir a resolução pacífica do incidente.

A agressão executada com uma espécie de bastão resultou numa fractura no dedo de uma mão de um dos agentes, que foi transportado para o Hospital de Abrantes para receber assistência. Outros dois polícias sofreram apenas ferimentos ligeiros. O agressor foi conduzido para a Unidade de Psiquiatria do Hospital de Santarém, tendo ficado internado.