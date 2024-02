Póvoa de Santa Iria recebeu visita de eurodeputados socialistas

O Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa, na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, “é um bom exemplo” de recuperação de um espaço da frente ribeirinha, destacaram os eurodeputados socialistas numa visita ao local na manhã de sexta-feira, 2 de Fevereiro. Os eleitos realizaram uma visita a várias cidades sustentáveis no distrito de Lisboa e incluíram o concelho de Vila Franca de Xira no roteiro.

“É um local que representa o paradigma das cidades sustentáveis, por se tratar de um local de convívio, recreio e lazer, mas que também permite práticas desportivas para pessoas com mobilidade reduzida”, afirmou Maria Leitão Marques, eurodeputada. A presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu sublinhou que há poucos espaços de convívio nas metrópoles actuais e destacou que as cidades sustentáveis precisam de ser desenhadas de outra maneira no futuro. O grande objectivo, destacou, é que “o local de trabalho não esteja a mais de 15 minutos do local de residência”.

Na visita estiveram presentes também a deputada socialista e ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Maria da Luz Rosinha, o ex-presidente da câmara, Alberto Mesquita e o actual, Fernando Paulo Ferreira, entre outros rostos socialistas do concelho.