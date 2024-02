Reabilitação do Bairro da Calçada António Nunes fica concluída em Setembro

A reabilitação do Bairro da Calçada António Nunes, situado na cidade de Torres Novas e que é composto por 10 habitações sociais, vai ficar concluída a 30 de Setembro deste ano. Pelo menos é essa a expectativa deixada pelo presidente do município, Pedro Ferreira, na última reunião pública do executivo, na qual foi aprovada por unanimidade uma prorrogação do prazo de conclusão de 249 dias.

“É urgente concluir-se aquela obra, tornar mais digno aquele espaço e pôr lá as pessoas que provisoriamente saíram de lá e que certamente ficarão muito satisfeitas com a nova casa”, afirmou o presidente de câmara. Os moradores, recorde-se, foram temporariamente realojados, depois de alguma resistência, noutras habitações para que o bairro pudesse ser reabilitado.

O autarca socialista explicou que no início da obra houve alguns contratempos que contribuíram para o atraso dos trabalhos, nomeadamente a descoberta de uma cisterna debaixo de uma das habitações, que obrigou a trabalhos a mais. Os atrasos quase fizeram com que o município tivesse que suportar parte dos custos por falta de cumprimento do prazo estipulado na candidatura a fundos comunitários, no entanto, a autarquia acabou por anular esta candidatura para concorrer ao programa rendas acessíveis do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, garantindo assim o financiamento. Neste programa, acrescentou Pedro Ferreira, o prazo para conclusão de obras é o ano de 2026, sendo que neste caso ficará finalizada em 2024.