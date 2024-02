Recolha de sangue no Forte da Casa

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de uma dádiva de sangue na vila do Forte da Casa. A iniciativa está agendada para 10 de Fevereiro e contará também com uma campanha de inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa é organizada em colaboração com a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e terá lugar na delegação da junta de freguesia, situada na Rua Padre Américo, 2A, no Forte da Casa. A colheita acontecerá entre as 09h00 e as 13h00. A recolha é crucial para garantir o abastecimento contínuo de unidades de sangue nos hospitais sendo fundamental para tratamentos médicos, cirurgias e emergências.