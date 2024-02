Rio Maior recebeu sessão de educação para saúde

A “sessão de educação para a saúde: hipertensão” realizou-se no pólo de Rio Maior do programa “Diabetes em Movimento” no dia 24 de Janeiro. De acordo com uma publicação do Instituto Politécnico de Santarém, o programa “Diabetes em Movimento” é um programa de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2 e resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, o município, o ACES Lezíria e a empresa Desmor.