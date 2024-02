Rúben Marques lançou livro de poesia na Louriceira

A Junta de Freguesia de Louriceira, concelho de Alcanena, recebeu no dia 20 de Janeiro o lançamento do livro de poesia intitulado “Quem somos quando ninguém nos vê?”, da autoria de Rúben Marques. O autor nasceu em Louriceira, formou-se em Gestão do Território pelo Instituto Politécnico de Tomar e até ao momento tem publicados três livros de poesia.

A obra é descrita por Rúben Marques como uma aventura poética onde é possível desvendar alguns dos pensamentos surgidos na procura de respostas para a pergunta de quem somos. São abordados alguns temas como a busca da liberdade, a fragilidade humana, a passagem do tempo ou o próprio acto de criação artística.