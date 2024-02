Torres Novas quer preservar as memórias de vila operária

O Museu Municipal Carlos Reis e o município de Torres Novas estão a apelar à população que tenha desempenhado actividade no ramo da indústria no concelho, que contribua para preservar as memórias do património industrial de Torres Novas. O objectivo é recolher testemunhos, objectos, fotografias, documentação e outros materiais que ilustrem a vida dos operários de fábricas e oficinas torrejanas.