Trotinetas e bicicletas de uso partilhado vão continuar em Santarém

A Câmara de Santarém renovou por mais um ano a operação de trotinetas e bicicletas eléctricas de uso partilhado na cidade, que tem sido garantida pela empresa Bolt. O memorando de entendimento entre as duas partes, aprovado em reunião de câmara, define que a quantidade de veículos a disponibilizar será entre 100 e 250 trotinetas e 50 a 100 bicicletas, em função da procura que se verifique.

Segundo os termos do acordo, a empresa compromete-se a instalar os veículos em áreas que não interfiram com o tráfego, a realizar a verificação e a manutenção regular dos veículos, garantindo a segurança do utilizador, bem como a assegurar o carregamento e a distribuição regular dos veículos nas áreas designadas pela cidade para responder à procura.

A Bolt garante que limita a velocidade máxima dos veículos para cumprir todos os regulamentos e para garantir a segurança dos utilizadores e outras pessoas que circulam na estrada. Independentemente do limite máximo de velocidade, o município poderá ainda impor limites de velocidade mais reduzidos, consoante as características específicas de determinadas zonas urbanas. A velocidade máxima ficará confinada aos 20km/hora, sendo que em certas zonas do centro histórico não deverá ultrapassar os 15km/hora.

O memorando de entendimento recentemente aprovado pelos autarcas do PSD e do PS, com abstenção do vereador do Chega, pode ser revisto e alterado a qualquer momento por consentimento mútuo por escrito pelos participantes. Ficou também estabelecido que a Bolt deve remover todos os veículos das ruas em 48 horas, se e quando deixar de operar em Santarém. Os veículos disponibilizados à população em várias zonas da cidade podem ser utilizados com pagamento associado através da aplicação da Bolt, disponível para dispositivos móveis.