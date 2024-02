ULS do Estuário do Tejo cria Departamento de Formação e Investigação

A Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, que tutela o Hospital de Vila Franca de Xira e os centros de saúde dos concelhos da sua área de abrangência, anunciou a criação de um Departamento de Formação e Investigação. É uma estrutura que visa apoiar e reforçar a actividade e o desenvolvimento da investigação clínica e impulsionar o desenvolvimento e inovação da tecnologia. Segundo o comunicado emitido pela ULS, o Departamento de Formação e Investigação absorverá o antigo Centro de Desenvolvimento e Investigação, cuja área de intervenção passa para a responsabilidade do novo departamento. Para director do novo departamento foi nomeado o clínico Luís Miguel Rodrigues dos Ramos.