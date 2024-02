Urgência Pediátrica em Torres Novas a funcionar em pleno até ao final de Março

O Serviço de Urgência Pediátrica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), localizado na Unidade Hospitalar de Torres Novas, vai estar a funcionar em pleno até ao final do primeiro trimestre. De acordo com a deliberação da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), em Fevereiro e Março está assegurado o pleno funcionamento deste serviço.

A assistência a todas as crianças e adolescentes será assegurada pela ULS Médio Tejo sem quaisquer interrupções, nomeadamente aquelas que têm vigorado ao fim de semana por deliberação da DE-SNS. O esforço dos profissionais que integram o referido serviço foi determinante para a decisão da DE-SNS, segundo anuncia a instituição em comunicado.

O Serviço de Urgência Pediátrica estará a funcionar sem constrangimentos, sete dias por semana, 24 horas por dia, durante os meses de Fevereiro e Março. A ULS Médio Tejo relembra à população a importância de ligar previamente para a linha SNS24 (808 24 24 24) antes de realizar qualquer deslocação a uma urgência hospitalar. Através desta linha telefónica gratuita, disponível 24 horas, profissionais de saúde acreditados estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta de saúde mais adequada, reservando os cuidados das urgências hospitalares para os casos emergentes que carecem de assistência inadiável.