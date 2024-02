Utentes sem médico de família são atendidos em Vila Franca de Xira

Quem não tem médico de família e está inscrito nos centros de saúde do concelho de Vila Franca de Xira pode solicitar marcação de consulta. Após agendamento o utente é atendido no Centro de Saúde de Vila Franca de Xira. O projecto vai ser alargado à unidade de saúde da Póvoa de Santa Iria mas continuam de fora as crianças e grávidas sem médico.

No Centro de Saúde de Vila Franca de Xira está em curso uma nova modalidade de consultas, destinada a utentes sem médico e que estejam inscritos nos centros de saúde do concelho. Para efectuarem marcação, os utentes sem médico devem solicitar consulta no centro de saúde onde estão inscritos para depois serem atendidos em Vila Franca de Xira.

A consulta é marcada centralmente e comunicada ao utente via telefone ou e-mail. Trata-se de um projecto-piloto que em breve vai ser alargado ao Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, para servir os utentes da zona sul do concelho, e posteriormente será estendido aos restantes concelhos da área de abrangência pela nova Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo, nomeadamente Benavente, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer.

De acordo com o director clínico para os cuidados de saúde primários da ULS, Medina do Rosário, Vila Franca de Xira tem mais população e por isso mais pessoas sem médico. “ 34.700 utentes sem médico são a população alvo do atendimento complementar em Vila Franca de Xira. A experiência está a correr bem e a ter boa aceitação”, diz.

A saúde materna e infantil fica de fora destas consultas, ou seja, as crianças a partir dos 18 meses e que não têm médico de família têm de recorrer às urgências hospitalares. Também as grávidas que não têm acompanhamento médico nos centros de saúde têm que recorrer a outras alternativas, segundo as explicações do gabinete de comunicação da ULS.