Voto de pesar em Ourém pela morte do padre Pedro Ferreira

O executivo de Ourém apresentou um voto de pesar pelo falecimento do Padre Pedro Ferreira, pároco de Nossa Senhora das Misericórdias.

O executivo da Câmara Municipal de Ourém, através do presidente Luís Albuquerque, apresentou um voto de pesar pela morte do padre Pedro Ferreira, pároco de Nossa Senhora das Misericórdias. “Nascido em 1966 o Padre Pedro Ferreira soube cativar todos aqueles que tiveram a oportunidade de partilhar a sua presença. A sua partida deixa um vazio na comunidade paroquial de Nossa Senhora das Misericórdias que durante 13 anos serviu com dedicação exemplar”, disse o autarca em reunião de câmara.

Pedro Ferreira destacou-se pela sua proximidade com a população sendo detentor de uma notável boa disposição e assumindo-se como uma fonte constante de inspiração, acrescentou. “O seu empenho na liderança da paróquia e o fortalecimento dos laços entre os fiéis é um legado que permanecerá como testemunho do seu compromisso e trabalho na comunidade”, sublinhou Luís Albuquerque.