Chapéus há muitos!

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e a presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, que também foi presidente do município, lideraram a comitiva que inaugurou mais uma edição das Tasquinhas de Rio Maior, que decorre até 10 de Março. Durante cerca de uma hora pararam em todos os expositores e não se negaram a provar bebidas, petiscos e até chapéus. Foi uma corrida de fundo em passo mais ou menos acelerado ou não se estivesse na chamada Cidade do Desporto. Embora nesse dia as modalidades fossem pouco aptas para queimar calorias....