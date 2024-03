Responder? Hoje não me apetece!

Depois de ouvir a intervenção do eleito da coligação PSD/CDS-PP na Assembleia Municipal de Azambuja, José Navarro, o presidente da câmara municipal, Silvino Lúcio, disse que não lhe apetecia responder para não ter que lhe chamar incompetente também. Isto depois do primeiro ter dito que o atraso no estabelecimento do novo protocolo para o projecto Bata Branca espelha bem “o grau de incompetência” do executivo socialista que governa o município. O único problema da atitude de Silvino Lúcio é que, não chamando, chamou igualmente José Navarro de incompetente sem, no entanto, ter justificado o aplicar de tal adjectivo. O Cavaleiro Andante aguarda, por isso, ansiosamente pelo próximo episódio da novela entre estes dois protagonistas opositores.