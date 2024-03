Convento de Cristo celebra o Dia da Mulher com visita temática

O Convento de Cristo, em Tomar, vai celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, com uma visita especial temática nocturna dedicada ao feminino, sobre as mulheres de D. Manuel I. Com entrada gratuita, a visita “As mulheres de D. Manuel I: Isabel, Maria, Leonor – Peças no Jogo do Poder” deverá ser marcada através do telefone 249 315 089 ou do email se@ccristo.dgpc.pt. O Castelo de Tomar e Convento de Cristo, sede das ordens religiosas e militares do Templo e de Cristo, foi classificado em 1993 como Património Mundial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).