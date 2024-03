Cristina Branco volta ao álbum “Abril” para série de concertos

Cantora de Almeirim reinterpreta várias composições do repertório de José Afonso que integraram o álbum “Abril”, lançado em 2007.

A cantora Cristina Branco programou uma série de concertos este ano em Portugal, com o álbum “Abril”, de 2007, para também celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974. De acordo com a promotora da artista, esta digressão nacional começa a 25 de Abril na Póvoa de Varzim, seguindo-se Vila Real (dia 26) e Covilhã (dia 27). A 24 de Maio estará em Grândola. A estas quatro datas junta-se um concerto a 5 de Dezembro em Lisboa.

Em “Abril”, Cristina Branco reinterpreta várias composições do repertório de José Afonso e o álbum foi lançado em 2007, precisamente o ano em que se assinalaram duas décadas da morte do cantautor português. Com arranjos e direcção musical de Ricardo Dias, o alinhamento inclui, entre outros, “Maio Maduro Maio”, “Venham Mais Cinco”, “Era um Redondo Vocábulo” e “Coro da Primavera”.

Em nota de imprensa, a promotora explica que Cristina Branco irá interpretar os 16 temas do álbum “Abril”, acompanhada em palco por Ricardo Dias (piano), Bernardo Moreira (contrabaixo), André Sousa Machado e Alexandre Frazão (bateria) e Mário Delgado (guitarra).

“Canto Zeca Afonso pelo ideal que representa de humanidade, simplicidade e pela qualidade do seu trabalho. […] Qualquer músico tem de, obrigatoriamente, passar por Zeca Afonso e reflectir sobre aquilo que ele nos deixou”, afirmou Cristina Branco à agência Lusa quando lançou aquele álbum em 2007. Cristina Branco, que já publicou mais de uma dezena de álbuns, entre registos ao vivo e em estúdio, celebrou 25 anos de carreira em 2022.