Exposição de arte sacra no Centro Cultural Gil Vicente de Sardoal

A exposição “Expressões do Sardoal sagrado-arte sacra” está patente no Centro Cultural Gil Vicente até 7 de Abril. Segundo informação do Centro, a mostra inclui cerca de 20 peças do património da Santa Casa da Misericórdia de Sardoal e da Igreja Matriz de Sardoal. As peças que vão estar em exposição são cedidas pela Santa Casa da Misericórdia de Sardoal e pela paróquia de São Tiago e São Mateus.

Entre o conjunto de peças está o “Oratório de Arte Nambam” doado ao Convento de Santa Maria da Caridade em 1670 por D. Jerónima de Parada, sendo um dos 25 oratórios do género em todo o mundo. A exposição insere-se no programa complementar da Semana Santa e Páscoa de Sardoal, incluídas por sua vez no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.