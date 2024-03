Festival do Arroz Carolino com novos sabores

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas regressa a Samora Correia de 17 a 19 de Maio. Novos sabores foram testados pelos chefes do certame. David Carreira e Xutos e Pontapés fazem parte do programa.

Xutos e Pontapés, David Carreira e RFM The time machine show são os nomes do cartaz deste ano do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas. O cartaz foi revelado na sexta-feira, 1 de Março, pelo presidente do município, Carlos Coutinho, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

O autarca aproveitou a ocasião para promover o certame que vai decorrer de 17 a 19 de Maio em Samora Correia. Cozinha ao vivo, artesanato, área infantil, animação, gastronomia e produtos regionais fazem parte do festival que tem sido uma aposta turística da Câmara de Benavente para atrair visitantes.

Os novos sabores que poderão ser degustados na 6ª edição do Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas foram apresentados no Palácio do Infantado, em Samora Correia. As iguarias voltaram a ser preparadas pelos Chefes Célia Mendes (responsável pelas Bancas do Arroz), Rita Souto e David Marques.

Carolino de tomate com lascas de bacalhau albardado, Carolino com chilli de cogumelos, Carolino de grelos com peixinho frito, Carolino com caril de grão e crocante de banana, Carolino de polvo com pataniscas, Carolino de espinafres com abóbora assada e Carolino de bacalhau com torricado são algumas das novidades para o evento.