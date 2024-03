Gala do fado em Ferreira do Zêzere contou com participação de alunos

A décima quinta edição da Gala do Fado no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, teve como fadista convidada Teresinha Landeiro. Segundo o município de Ferreira do Zêzere, marcaram presença também na gala Ana Fernandes, fadista ferreirense, Jorge Roberto, cantor e poeta, e alunos da Escola de Fado da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere.