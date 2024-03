Grémio Povoense premiado quatro vezes em concurso nacional de teatro

O Grémio Dramático Povoense estava nomeado em sete categorias no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho e trouxe para casa quatro prémios.

“Um momento de alegria inesquecível e um sentimento de dever cumprido que ficou marcado em todos os nossos corações”. É desta a forma que o Grémio Dramático Povoense, da Póvoa de Santa Iria, reagiu ao saber que ganhou quatro prémios no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho.

A entrega dos prémios decorreu dia 2 de Março na Póvoa de Lanhoso. “Num Corte de Asas” do grupo de teatro do Grémio Dramático Povoense venceu a melhor produção, melhor desenho de luz, melhor cenografia, melhor interpretação principal feminina e o prémio Ruy de Carvalho.

Festival de Teatro até 7 de Abril

Recorde-se que o Grémio Dramático Povoense está a receber a oitava edição do Festival de Teatro. O festival decorre até 7 de Abril com a exibição de 12 peças, às 16h00 e às 21h30, no espaço Cultural Fernando Augusto. Para além do grupo de teatro do Grémio e do GrutaForte foram convidados a companhia de teatro Água Corrente (Ovar), o Teatro Independente de Loures, o Teatro Passagem de Nível (Amadora), o Cénico da Incrível Almadense (Almada), os Plebeus Avitenses (Vila Nova de Gaia) e a Palco – Escola de Teatro do GDP.