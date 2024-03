Maestro e compositor Daniel Manuel apresenta livro em Santarém

Daniel Manuel é natural do concelho de Benavente e vai apresentar o livro “Coleção de peças para piano” na tarde de sábado, 9 de Março, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém.

O maestro e compositor Daniel Manuel, natural de Santo Estêvão, concelho de Benavente, vai lançar o livro “Coleção de peças para piano” na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém. Do livro destaca-se o tema “Descambida”, recolhido por si junto da responsável pelo rancho folclórico da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), Mafalda Sousa. O lançamento será sábado, 9 de Março, às 16h00, e tem o apoio do município de Santarém.

Daniel Manuel explica a O MIRANTE que o livro nasceu do estudo particular de composição com o professor Roberto Pérez, tendo como objectivo criar pequenas peças para piano a partir da música tradicional do distrito de Santarém. Descobriu a sua paixão pela música, e em particular pelo clarinete, na Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão quando tinha nove anos. Estudou no Conservatório Regional Silva Marques, em Alhandra, e no Conservatório Regional de Setúbal. Com apenas 19 anos foi dirigir o coro do município de Benavente. Sete anos depois ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa e licenciou-se em clarinete.

Vive exclusivamente da música enquanto técnico superior da Câmara de Benavente, tendo como funções dar aulas de música às crianças do Agrupamento de Escolas de Benavente e dirigir o coro do município. Tarefas que concilia com a de maestro, professor de clarinete e coordenador pedagógico na Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, que agrega a banda filarmónica e a escola de música.