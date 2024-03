VFX apoia digressão internacional da Jovem Orquestra Portuguesa

A Jovem Orquestra Portuguesa, de Lisboa, vai receber um apoio de mil euros da Câmara de Vila Franca de Xira para ajudar a financiar uma digressão pela Alemanha. Fundada em 2010, a orquestra é composta por jovens músicos entre os 18 e 28 anos, provenientes de diversas regiões de Portugal, incluindo dois residentes no concelho de Vila Franca de Xira. É a representante de Portugal na European Federation of National Youth Orchestras. Este Verão está programada uma digressão pela Alemanha, com destaque para a participação na 25ª edição do Festival Young Euro Classic, em Berlim e no Festival de Kultursommem Nordhessem, em Kassel. A proposta de subsídio foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. O valor visa apoiar financeiramente os custos das viagens aéreas dos dois jovens músicos de Vila Franca de Xira.