Atletas do Clube Náutico Barquinhense com títulos na canoagem

Carolina Carita, atleta do Clube Náutico Barquinhense, sagrou-se campeã ibérica de slalom de águas bravas em canoagem, nas categorias de K1 e C1 júnior feminino, na XIV Taça Ibérica de Slalom, que se realizou em Covas, Vila Nova de Cerveira. Para além dos dois títulos, a jovem ribatejana conseguiu ainda os melhores tempos de pista nas duas categorias e em todos os escalões femininos.

Já Vera Martins, Lara Martins e Pedro Estrela conquistaram os títulos de Campeões Regionais de Fundo, no Campeonato Regional de Fundo da Bacia do Tejo, na Baía da Amora, Seixal, nas seguintes categorias: Vera Martins – K1 Júnior Feminino; Lara Martins – K1 Cadete Feminino; Pedro Estrela – K1 Master B Masculino.

Igualmente em destaque esteve Vera Martins, que conquistou o primeiro lugar na categoria de júnior feminino na prova de Controle Nacional de Velocidade, na distância de 2000 metros, que se realizou no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. O Controle Nacional é uma competição que apura os melhores atletas para a Taça de Portugal de Velocidade.