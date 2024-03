Mação assinala Dia Mundial da Actividade Física com iniciativa de triatlo

No âmbito do Dia Mundial da Actividade Física, a Câmara Municipal de Mação vai realizar uma iniciativa de triatlo aberta a toda a população, no dia 6 de Abril. As modalidades de corrida, ciclismo e natação podem ser praticadas de forma separada ou em conjunto para uma experiência de triatlo. A iniciativa tem como principal objectivo levar a actívidade física à população, não sendo importante a idade, habilidades atléticas ou preparação física. As provas decorrem no interior e exterior das Piscinas Cobertas e na Escola Secundária de Mação. As inscrições estão abertas até dia 3 de Abril.