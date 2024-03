Santarém Basket com quatro equipas nos campeonatos nacionais

A equipa feminina do escalão sub-14 do Santarém Basket Clube apurou-se para o campeonato nacional após vencer os dois jogos da eliminatória de acesso frente à equipa da Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense. A equipa vai ficar na série C da zona sul com o Farense, Scalipus e Paço de Arcos. O clube conta assim com quatro equipas (sub-14 feminino, sub 16-masculino e feminino e sub 18-feminino) nos campeonatos nacionais.