Triatletas de Torres Novas em bom plano na Nova Zelândia

Os tritatletas do Clube de Natação de Torres Novas Ricardo Batista e Maria Tomé integraram a equipa que ficou em segundo lugar na prova de estafetas mistas da Taça do Mundo de Triatlo, que decorreu no sábado, 24 de Fevereiro, em Napier, na Nova Zelândia. A equipa que representou Portugal integrou também os triatletas Vasco Vilaça e Melanie Santos, do SL Benfica. A prova constituiu mais uma etapa de apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o excelente segundo lugar obtido reforça as pretensões da equipa portuguesa em participar no maior evento desportivo mundial.

Nas provas individuais disputadas na Nova Zelândia, Ricardo Batista alcançou o 13º lugar que lhe permitiu subir mais alguns lugares no ranking olímpico, e Maria Tomé terminou em 16º lugar.