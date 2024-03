U. Santarém mantém primeiro lugar e U. Tomar desce ao distrital

O União de Santarém venceu o Fontinhas por 2-1 na 22ª jornada do Campeonato de Portugal em futebol e continua líder isolado da Série C enquanto o União de Tomar, que é o lanterna-vermelha, desceu matematicamente ao distrital após perder 1-0 em Mortágua.

O clube escalabitano lidera a tabela com 46 pontos em 22 jogos, seguido do Lusitânia com 44 e do Marinhense com 41. O FC Alverca B, que ocupa a quarta posição da tabela, perdeu frente ao Sertanense por 0-1 e tem neste momento 32 pontos. A última posição é ocupada pelo União de Tomar que soma 14 pontos. O Campeonato de Portugal é constituído por quatro séries com 14 equipas cada. Os dois primeiros de cada série disputam a fase de subida à 3ª Liga e os cinco últimos descem aos distritais.