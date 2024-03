Vandalismo no Bairro da Chepsi

Os moradores do Bairro da Chepsi, na Póvoa de Santa Iria, foram surpreendidos com actos de vandalismo nas paredes dos prédios de várias ruas do bairro e zona adjacente. Na madrugada de 29 de Fevereiro os prédios apareceram escritos a tinta azul com frases como “Dias melhores virão…” , “Deus na defesa, nós no ataque” e “safoda bófia”. Os moradores estão indignados com a imagem do bairro naquilo que consideram ser a degradação do espaço público. Um dos prédios que foi vandalizado tinha sido pintado na semana anterior. A O MIRANTE, a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, teve conhecimento da situação e remeteu para conhecimento e averiguação por parte da PSP. “Se alguém souber quem foram os autores, peço que informe a junta de freguesia ou a PSP. Estaremos atentos a estes actos de vandalismo e iremos avaliar com os moradores a possibilidade de apagar as frases escritas nas paredes”, disse a autarca.