Administração da ULS Lezíria quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido

Conselho de administração da nova Unidade Local de Saúde quer dar continuidade ao trabalho desenvolvido com o objectivo de prestar os melhores cuidados de saúde aos utentes.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria realizou, a 27 de fevereiro, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS), uma reunião dirigida aos dirigentes, enfermeiros-chefes e técnicos coordenadores do hospital. Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração da unidade, começou por mencionar que nas últimas semanas têm realizado diversas visitas às unidades de Cuidados de Saúde Primários (CSP) e aos serviços hospitalares, um trabalho que vai prosseguir nas próximas semanas, na sequência do objectivo prioritário de conhecer de perto os profissionais e os serviços.

Tatiana Silvestre destacou ainda que a principal missão do conselho de administração é “dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, quer a nível hospitalar, quer dos cuidados de saúde primários, sempre com o objectivo de prestar os melhores cuidados de saúde aos utentes”.

A sessão contemplou um momento de apresentação dos seis elementos do conselho de administração: Tatiana Silvestre, Ana Rita Paulos, directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares; João Soares Ferreira, diretor clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários; João Formiga, enfermeiro director; Hugo de Sousa, vogal executivo, e Sérgio João de Domingos, vogal executivo.