Arrancou no fim de Fevereiro mais uma “Brigada do Amarelo” em VFX

Desde o arranque do projecto os estudantes das escolas do concelho de Vila Franca de Xira já recolheram 341 toneladas de embalagens e 121 toneladas de papel e cartão.

Duas dezenas de escolas do concelho de Vila Franca de Xira estão convocadas, durante o próximo ano, para competirem no projecto “Brigada do Amarelo”, que visa sensibilizar a comunidade escolar para reciclar e, dessa forma, ajudar a salvar o planeta.

A 15ª edição da “Brigada do Amarelo” foi lançada a 28 de Fevereiro na Escola Básica Vasco Moniz, em Vila Franca de Xira, e contou com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que lembrou aos alunos do 1º e 2º ciclos que toda a comunidade tem responsabilidade de passar a mensagem de preservação do planeta. O projecto visa promover a recolha de embalagens colocadas nos ecopontos amarelos existentes nos estabelecimentos escolares, incrementando a separação selectiva de embalagens, como plástico, metal e pacotes de bebidas nos jardins de infância, escolas do ensino básico e secundário do concelho.

Nas 14 edições já realizadas foram recolhidas 341,9 toneladas de embalagens. É um projecto co-financiado pela Valorsul no âmbito do programa Ecovalor. No mesmo dia avançou também a sexta edição do projecto “Qual é o seu papel?”, que conta com outros 16 estabelecimentos de ensino inscritos e onde nas últimas cinco edições já foram recolhidas 121,5 toneladas de papel e cartão.