Dia Internacional da Protecção Civil assinalado em Santarém

O Dia Internacional da Protecção Civil foi assinalado em Santarém com a realização de um simulacro de incêndio no edifício dos Paços do Concelho promovido pelo Serviço Municipal de Protecção Civil. Enquadrado nas actividades da Protecção Civil para o mês de Março - mês da Proteção Civil, o exercício envolveu cerca de cinquenta funcionários e contou com a colaboração dos Bombeiros Sapadores de Santarém.

O coordenador municipal de Protecção Civil, Carlos Grazina, agradeceu a participação de todos nesta acção”, referindo que “é com este tipo de procedimentos e treinos que se consegue obter melhores resultados e menos danos, em situações reais”. O Dia Internacional da Protecção Civil foi instituído pela Organização Internacional de Protecção Civil.