Diminuíram as adopções no canil e gatil de Vila Franca de Xira

Em dois anos foram resgatados do Centro de Recolha Oficial do município 332 animais mas o número desceu no último ano.

No último ano houve menos gente a adoptar animais de companhia no canil de Vila Franca de Xira, também chamado de Centro de Recolha Oficial (CRO), situado em Castanheira do Ribatejo. Segundo os números do município, em 2023 foram adoptados 145 animais, 57 gatos e 88 cães. Um valor inferior ao ano anterior, em que tinham sido adoptados 187 animais (143 cães e 44 gatos). A explicar a redução das adopções pode estar um agravamento da condição económica das famílias devido ao agravamento da inflação.

O CRO tem recebido várias beneficiações nos últimos anos, não apenas para poder acolher mais animais mas também para lhes dar melhores condições, como aconteceu o ano passado com a inauguração de um novo gatil e um parque de matilhas. A sua capacidade triplicou nos últimos anos e é agora um dos maiores centros de recolha da região acolhendo duas centenas de animais. Para ajudar a promover a adopção responsável de animais de companhia CRO já tinha lançado no final do ano passado um vídeo de sensibilização para a comunidade.