Ex-atleta e dirigente do Desportivo de Pontével perde a vida aos 39 anos

O Grupo Desportivo de Pontével lamentou na quarta-feira, 28 de Fevereiro, a morte do seu ex-atleta e vogal da direcção, Pedro Deus, que a 13 de Fevereiro completou 39 anos. O clube do concelho do Cartaxo vai homenagear Pedro Deus com um minuto de silêncio e uma salva de palmas ao minuto 10 do jogo com o Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros, a realizar no domingo, 10 de Março.

Pedro Deus, que também passou pelo Sport Lisboa e Cartaxo, é descrito pelo presidente do Grupo Desportivo de Pontével, Luís Xavier, como alguém com “um sentimento fora do comum” pelo clube e suas gentes e uma pessoa que nunca negava ajuda em prol do associativismo local. Segundo O MIRANTE apurou, a causa da morte terá sido devido a uma paragem cardiorrespiratória.