João Nunes regressou a Carvalheiros e dias depois foi assassinado pelo tio

Emigrante na Suíça, João Nunes, de 46 anos, terá sido assassinado pelo tio em Carvalheiros, concelho de Tomar. É recordado pelos vizinhos como um homem bom, simpático, trabalhador e muito ligado aos filhos. O suspeito de cometer o crime está em prisão preventiva.

João Nunes, de 46 anos, perdeu a vida depois de, alegadamente, ter sido morto com um tiro de caçadeira pelo seu tio, de 67 anos, na localidade de Carvalheiros, concelho de Tomar. A tragédia aconteceu a 29 de Fevereiro, alguns dias depois de João Nunes, que é pai de dois filhos, ter regressado a Portugal uma vez que era emigrante na Suíça.

De acordo com informações recolhidas por O MIRANTE na localidade João Nunes estava a manobrar uma máquina num terreno próximo da casa do seu tio quando foi atingido pelo próprio, um homem que todos dizem ser conflituoso. João Nunes, conhecido como João Pastor, e um dos fundadores do TT Minjoelho, estava com o seu filho, de 19 anos, e com o sobrinho, quando o agressor decidiu disparar a arma. João Nunes queria, segundo informou fonte próxima da vítima, melhorar o acesso ao local, algo que o suposto homicida não terá concordado.

O suspeito, de 67 anos, foi detido pelas autoridades quando estava na sua própria casa, onde foram apreendidas duas armas de fogo (espingardas) e várias munições. Foi presente a instrução criminal no dia 1 de Março e vai ficar em prisão preventiva enquanto se desenrola o inquérito.

O alerta foi dado pelas 8h20 tendo sido enviadas para o local dez viaturas e 26 operacionais, envolvendo os bombeiros e o SIV (Suporte Imediato de Vida) de Tomar, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Médio Tejo, a unidade móvel de intervenção psicológica do INEM, a GNR, a PSP e a PJ. O óbito foi declarado no local.

Crime deixou os vizinhos em choque

Os vizinhos de João Nunes recordam-no como um homem simpático, muito trabalhador, um excelente ser humano e que tinha um amor incondicional pelos seus filhos. O crime deixou em choque os habitantes de Carvalheiros. “Quando o João Nunes estava cá andava sempre muito bem disposto e passava o seu tempo com os filhos. É uma tragédia muito grande que vai deixar marcas sobretudo nos seus filhos”, lamenta uma das vizinhas com quem O MIRANTE falou.