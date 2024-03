Lançado concurso para ampliar cemitério de Benavente

A ampliação do cemitério de Benavente foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Vai ser lançado o concurso para a obra uma vez que o município e a Junta de Freguesia de Benavente chegaram a acordo em relação ao projecto. O engenheiro do município, Jorge Correia, recordou que o cemitério de Benavente está a chegar ao limite da sua capacidade e apesar de já ter sido lançada uma empreitada anterior, para gavetões e ossários, haverá sempre necessidade de serem colocados covais e por isso foi desenvolvido o projecto.

A Câmara de Benavente comprou o terreno contíguo ao actual cemitério e depois da obra de ampliação ficarão disponíveis mais 216 covais. De futuro poderá vir a ser construído um crematório, localizado na mesma zona, tendo em conta o aumento da procura da cremação. O prazo de execução da obra de ampliação do cemitério é de 120 dias e o preço base é de 292.400 euros mais IVA.