Poeta Ruy Belo homenageado em São João da Ribeira

A União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João e a Câmara Municipal de Rio Maior homenagearam o poeta Ruy Belo com a deposição de coroas de flores na sua sepultura, no cemitério de São João da Ribeira, e junto ao seu busto, no Centro Cívico de São João da Ribeira, terra onde nasceu.

As homenagens decorreram no dia 27 de Fevereiro, data do nascimento do poeta, falecido a 8 de Agosto de 1978, aos 45 anos, em Queluz, onde residia. Em 1991 Ruy Belo foi condecorado, a título póstumo, com o grau de Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant’iago da Espada.