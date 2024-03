Protecção Civil em Ourém é prioridade no concelho

O Dia Internacional da Protecção Civil assinalou-se no município de Ourém com a realização de um conjunto de actividades. As intervenções oficiais encerraram com o discurso do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, que sublinhou que a Protecção Civil do concelho tem realizado um excelente trabalho, nomeadamente nos momentos de grandes peregrinações a Fátima, assim como no flagelo dos incêndios que tem afectado o território. Luís Albuquerque aproveitou o momento para referir alguns apoios concedidos pela câmara na aquisição de viaturas e na constituição de Equipas de Intervenção Permanente, além do apoio já protocolado para a construção do futuro Quartel dos Bombeiros de Fátima e dos protocolos para a aquisição de mais uma viatura para os Bombeiros de Caxarias e uma auto-escada para os Bombeiros de Ourém.